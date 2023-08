Cemex SAB de CV est une société d'exploitation et de portefeuille basée au Mexique dont les activités principales, directement ou indirectement, par le biais de filiales, sont la production, la distribution, le marketing et la vente de ciment, de béton prêt à l'emploi, de granulats, de clinker et d'autres matériaux de construction fournis dans le monde entier. Les services liés à la construction approvisionnent des clients et des communautés dans plus de 50 pays à travers le monde. La société exerce ses activités dans divers endroits, notamment au Mexique, aux États-Unis, en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique. Les installations de production de ciment sont situées au Mexique, aux États-Unis, en Espagne, en Égypte, en Allemagne, en Colombie, aux Philippines, en Pologne, en République dominicaine, au Royaume-Uni, au Panama, à Porto Rico, en Thaïlande et au Nicaragua. La société est un fournisseur d'agrégats, principalement de la pierre concassée, du sable et du gravier, utilisés dans diverses formes de construction.

Secteur Matériaux de construction