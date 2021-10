Cemex prévoit des hausses de prix à deux chiffres aux États-Unis en raison de problèmes de chaîne d'approvisionnement.

Le géant mexicain du béton, Cemex, a déclaré jeudi que les problèmes de la chaîne d'approvisionnement et les retards de projets réduiront son bénéfice d'exploitation pour l'année entière, même s'il prévoit des hausses de prix à deux chiffres aux États-Unis pour compenser la hausse des coûts.

Avec l'inflation et les effets de change, les problèmes et les retards pourraient réduire le bénéfice de cette année d'environ 100 millions de dollars, a déclaré son directeur général lors d'une présentation aux investisseurs et aux analystes.

"Ce qui a changé, c'est l'inflation. Nous pensions que nous allions avoir de l'inflation, mais pas autant que ce que nous avons vu, notamment les carburants, l'électricité, le transport maritime en particulier", a déclaré le directeur général Fernando Gonzalez.

"Nous augmentons les prix sur une base beaucoup plus fréquente".

Cemex publiera les résultats du troisième trimestre à la fin du mois avec des informations plus détaillées sur l'impact sur le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA), a déclaré M. Gonzalez, ajoutant que l'entreprise visait également à retarder les coûts et certains investissements.

"Il y a une pénurie de certains biens", a-t-il dit. "Nous avons dû acheter aux prix spot... c'est plus cher que ce que nous sommes prêts à dépenser".

Jaime Muguiro, président des opérations américaines de Cemex, a déclaré que l'entreprise augmenterait les prix américains de deux chiffres tout au long de l'année à venir, en partie pour compenser la hausse des coûts de l'énergie et du transport.

Il a fait l'éloge d'un projet de loi bipartisan sur l'infrastructure de 1 000 milliards de dollars en cours d'examen par les législateurs américains, affirmant que l'augmentation de 550 milliards de dollars du financement de projets tels que les ponts, les autoroutes et les transports aurait un impact positif sur la demande.

Cemex a également prévu de dépenser 410 millions de dollars en dépenses d'investissement aux États-Unis, l'un de ses principaux marchés, au cours des trois à quatre prochaines années, a déclaré Muguiro.

Au Mexique, le troisième plus grand marché de Cemex, l'entreprise analyse les implications potentielles d'un projet de réforme de l'électricité https://www.reuters.com/world/americas/mexico-president-says-electricity-reform-has-been-sent-congress-2021-10-01 et la manière dont il pourrait avoir un impact sur les objectifs climatiques de Cemex.

Le projet de loi renforcerait le contrôle de l'État sur le marché de l'électricité et fixerait des limites à la participation du secteur privé, notamment des entreprises produisant des énergies renouvelables.

Ricardo Naya, directeur de l'unité mexicaine de Cemex, a déclaré que Cemex ne s'approvisionne actuellement qu'à hauteur de 30 % en énergie auprès de la Comision Federal de Electricidad (CFE), une entreprise publique.

M. Naya a également eu l'obligation d'indiquer que les exportations de ciment vers les États-Unis sont en passe d'atteindre un record cette année, dépassant le précédent record de 2006. (Reportage de Daina Beth Solomon et Cassandra Garrison ; édition de Marguerita Choy, Christian Plumb et Dan Grebler)