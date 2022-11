Les objectifs de décarbonation de CEMEX validés par l'initiative SBTi aux fins de son alignement sur le scénario de limitation du réchauffement à 1,5°C

CEMEX SAB de CV («CEMEX») a annoncé aujourd’hui se trouver parmi les premières entreprises de l’industrie cimentière mondiale à voir ses objectifs de décarbonation d’ici 2030 validés par l’initiative Science Based Targets (SBTi) aux fins de leur alignement sur le nouveau scénario de limitation à 1,5°C, la voie la plus ambitieuse définie pour l’industrie. Cette validation comprend des cibles Scope 1, 2 et 3.

CEMEX, premier producteur de béton du monde occidental et leader mondial de la production de ciment décidé à accélérer ses efforts de décarbonation, a lancé en 2021 son programme Future in Action qui vise à construire un avenir économique circulaire plus durable, avec l’objectif majeur de devenir une entreprise zéro émission nette de CO 2 . Depuis lors, l’entreprise affiche des réductions de CO 2 record et ses performances à ce jour lui permettent d’être convaincue qu’elle pourra encore accélérer sa trajectoire d’ici 2030.

«Le changement climatique est le plus grand défi de notre époque, et l’industrie des matériaux de construction se doit d’être à l’avant-garde de la décarbonation de l’environnement bâti», a déclaré Fernando A. González, PDG de CEMEX. «Nous nous engageons à être des leaders sur la voie du net zéro en innovant en permanence et en visant des objectifs audacieux basés sur des progrès significatifs et mesurables. La validation de la SBTi est la preuve évidente de notre engagement. Grâce à notre programme Future in Action, nous réduisons les émissions de carbone de chaque composante de notre chaîne de valeur et nous fournissons à nos clients des produits à faible émission de carbone afin qu’ils puissent eux aussi contribuer à la solution.»

«Les climatologues nous disent que, si nous voulons atteindre le net zéro mondial, nous devons réduire rapidement et drastiquement nos émissions», a déclaré Luiz Amaral, directeur général de l’initiative Science Based Targets. «Aujourd’hui, CEMEX vient s’ajouter à la liste croissante des entreprises qui réduisent leurs émissions sur l’ensemble de leur chaîne de valeur conformément aux recommandations des scientifiques et jouent ainsi leur rôle dans la limitation du réchauffement à 1,5°C.»

Pour plus d’informations sur les objectifs de CEMEX, visitez www.cemex.com/sustainability/future-in-action

Pour plus d’informations sur l’initiative SBTi, visitez www.sciencebasedtargets.org

CEMEX (NYSE: CX) est un producteur international de matériaux de construction qui veut favoriser un avenir meilleur grâce à des produits et à des solutions durables. La Société s’est engagée à atteindre la neutralité carbone grâce à une innovation constante et à sa R&D de pointe. Pionnier de l’économie circulaire au sein de la chaîne de valeur de la construction, CEMEX est à l’avant-garde des solutions permettant d’augmenter l’utilisation des déchets et des résidus comme matières premières et carburants alternatifs dans ses opérations grâce à l’utilisation de nouvelles technologies. CEMEX propose des solutions de ciment, de béton prêt à l’emploi, de granulats et d’urbanisation sur les marchés en croissance du monde entier en s’appuyant sur une main-d’œuvre multinationale axée sur la fourniture d’une expérience client supérieure, rendue possible par les technologies numériques. Pour plus d’informations, rendez-vous sur: cemex.com

