Cemtrex, Inc. est une entreprise de technologie de sécurité avancée et de services industriels. Les segments de la société comprennent la sécurité et les services industriels. Le secteur de la sécurité opère sous la marque Vicon Industries, qui fournit des solutions de sécurité de bout en bout pour la sécurité des entreprises, des industries et des gouvernements. Les produits de Vicon comprennent des systèmes de surveillance vidéo basés sur un navigateur et des systèmes de reconnaissance basés sur l'analyse, des caméras, des serveurs et des systèmes de contrôle d'accès pour la sécurité et la surveillance. Vicon fournit des solutions de sécurité et de vidéosurveillance critiques utilisant des algorithmes de données basés sur l'intelligence artificielle (IA). Le secteur des services industriels opère sous la marque Advanced Industrial Services (AIS), qui offre des services de gréement, de mécanicien-monteur, de maintenance en usine, de montage, de déplacement et de démontage d'équipements à des clients diversifiés. La société est également un entrepreneur de services et un fabricant d'acier spécialisé dans les marchés de l'industrie et du traitement des eaux.