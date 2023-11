Un juge fédéral a réduit lundi les poursuites engagées par le gouvernement américain contre le distributeur de médicaments Cencora, anciennement appelé AmerisourceBergen, pour avoir alimenté l'épidémie mortelle d'opioïdes en ne signalant pas des centaines de milliers de commandes suspectes d'analgésiques sur ordonnance.

Le juge Jerry Pappert, du tribunal fédéral de Philadelphie, a statué que le gouvernement ne pouvait demander des sanctions pour l'omission présumée de signaler des commandes suspectes qu'après octobre 2018, date à laquelle la loi fédérale sur les substances contrôlées a été modifiée pour exiger explicitement de tels rapports. L'action en justice intentée par le gouvernement en décembre dernier affirmait que l'entreprise n'avait pas signalé des commandes suspectes remontant à 2014.

Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement l'ampleur de l'effet de l'ordonnance sur la responsabilité potentielle de Cencora dans cette affaire. Le ministère américain de la justice s'est refusé à tout commentaire et Cencora n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Dans son action en justice, le gouvernement affirme que Cencora a systématiquement refusé ou négligé de signaler les commandes suspectes des pharmacies clientes alors qu'elle avait des raisons de savoir que les opioïdes étaient détournés vers des circuits illégaux.

Il a également affirmé que la société basée à Conshohocken, en Pennsylvanie, qui a déclaré 238,6 milliards de dollars de recettes au cours de son dernier exercice fiscal, avait intentionnellement modifié la manière dont l'une de ses unités contrôlait les commandes, réduisant ainsi considérablement le nombre de celles qui faisaient l'objet d'un examen interne.

En décembre, l'entreprise a qualifié les allégations contenues dans la plainte de "triées sur le volet" et a déclaré que le gouvernement cherchait à "rejeter la faute" sur les défaillances des forces de l'ordre.

Les opioïdes, y compris les analgésiques délivrés sur ordonnance et les stupéfiants illégaux, ont contribué à plus de 564 000 décès par overdose entre 1999 et 2020, dont plus de 68 000 pour la seule année 2020, selon les données du gouvernement américain. Les poursuites engagées par les États et les collectivités locales ont abouti à des règlements avec les fabricants de médicaments, les distributeurs, dont Cencora, et les pharmacies, pour un montant de plus de 50 milliards de dollars.

Les deux autres plus grands distributeurs de médicaments du pays, McKesson et Cardinal Health, ont conclu des accords avec le gouvernement sur des allégations similaires pour 150 millions de dollars et 44 millions de dollars. Ces affaires se limitaient à des commandes passées dans une poignée d'États, alors que le procès intenté à Cencora porte sur des allégations beaucoup plus larges.

Cencora a annoncé son changement de nom en janvier.