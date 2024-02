Cencora Corporation (ex AmerisourceBergen Corporation) est spécialisé dans la distribution de produits pharmaceutiques. Le groupe fournit des médicaments génériques et princeps, des produits de soins OTC, et des équipements de soins à domicile aux prestataires de soins de santé (hôpitaux, cliniques, pharmacies, médecins, etc.) situés aux Etats-Unis et au Canada. Par ailleurs, le groupe propose des prestations de services aux médecins et aux patients (prestations de soutien et d'aide au remboursement, prestations de gestion des ordonnances, prestations de services infirmiers, prestations de services d'injection et de perfusion à domicile, etc.).

