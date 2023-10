Cencosud S.A. est un détaillant multimarques en Amérique du Sud. La société opère à travers six segments : supermarchés, magasins de bricolage, grands magasins, centres commerciaux, services financiers et autres. Elle est également engagée dans le développement de l'immobilier commercial au Chili, en Argentine, en Colombie et au Pérou, avec plus de 50 centres commerciaux représentant environ 794 590 mètres carrés de surface locative brute. En outre, la société exploite d'autres secteurs d'activité qui complètent les principales opérations de vente au détail, comme le courtage d'assurance, l'agence de voyage, les services de fidélisation de la clientèle et les centres de divertissement familial. La société propose des cartes de crédit de marque privée, des prêts à la consommation et des services financiers limités à ses clients détaillants. La société possède environ 1 180 magasins et centres commerciaux représentant une surface de vente totale d'environ 4 416 700 mètres carrés.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire