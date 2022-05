Le chilien Cencosud achète une chaîne de supermarchés brésilienne pour 100 millions de dollars

GIGA, fondée en 2009, possède 10 magasins dans la zone métropolitaine de Sao Paulo et un centre de distribution.

"Le prix d'acquisition est de 500 millions de reais (environ 100 millions de dollars), et peut être ajusté en fonction du fonds de roulement existant de GIGA à la date à laquelle la transaction devient effective", a déclaré la firme chilienne dans un communiqué.

"Avec cette transaction, Cencosud entre sur le plus grand marché du Brésil et d'Amérique du Sud, directement avec le format à la croissance la plus rapide du Brésil et le plus résistant aux contextes macroéconomiques récessifs", a-t-il ajouté.

La réalisation de l'achat est soumise à l'accomplissement de certaines conditions, notamment l'obtention de l'approbation du chien de garde antitrust brésilien, le CADE.