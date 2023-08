Cenlub Industries Limited se consacre à la fourniture de systèmes de lubrification centralisée pour les machines-outils, les presses-outils, les machines de moulage sous pression et les machines pharmaceutiques. La société se concentre sur la conception, l'ingénierie, la fabrication, la fourniture, l'installation et le montage de systèmes de lubrification. Elle exerce ses activités dans le secteur des systèmes de lubrification. La gamme de produits de la société comprend des lubrificateurs de machines et d'outils, des systèmes de lubrification d'usine, des lubrificateurs de véhicules, des lubrificateurs de convoyeurs et des pompes vide-fûts. Ses lubrificateurs de machines et d'outils comprennent de l'huile monocouche, de la graisse progressive et du brouillard. Ses systèmes de lubrification d'usine proposent de l'huile de lubrification, des graisseurs multilignes, des graisseurs à double ligne et des lubrificateurs à point unique. Elle fabrique également des patins d'huile d'étanchéité, des systèmes de refroidissement de l'eau du stator, des unités de gaz, des systèmes d'huile de levage, des supports de rinçage, des patins de transfert de carburant/huile et des patins de dosage de produits chimiques. Les installations de production de la société sont situées à Faridabad (Haryana), Rajkot (Gujarat) et Bangalore.

Secteur Machines et équipements industriels