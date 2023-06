Cenntro Electric Group Limited, anciennement Naked Brand Group Limited, est une société de technologie de véhicules électriques (VE) commerciaux. La société est un concepteur et un fabricant de véhicules commerciaux électriques légers et moyens (ECV). Ses VCE sont conçus pour servir une variété d'entreprises et d'organisations gouvernementales en soutien aux services urbains, à la livraison du dernier kilomètre et à d'autres applications commerciales. Ses modèles de VCE comprennent Metro, Logistar 400, Logistar 200, Neibor 200 et ORV. Son modèle commercial lui permet à la fois de concevoir, de fabriquer, d'assembler, d'homologuer et de vendre des VCE à des tiers pour la distribution et le service aux utilisateurs finaux et de distribuer des kits de véhicules fabriqués, qui sont ensuite assemblés, homologués, vendus et entretenus par des tiers sur leurs marchés respectifs. Elle a également conçu et développé en interne un boîtier télématique, qui permet à ses VCE d'envoyer et de recevoir des données relatives à la localisation, la vitesse, l'accélération, le freinage et la consommation de la batterie, entre autres, aux utilisateurs finaux.

Secteur Fabricants de voitures et camions