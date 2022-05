Cenovus Energy Inc. : La configuration est positive 05/05/2022 | 09:54 Tommy Douziech 05/05/2022 | 09:54 achat En cours

Cours d'entrée : 25.8CAD | Objectif : 34.5CAD | Stop : 20CAD | Potentiel : 33.72% Le timing apparaît opportun pour se placer sur la valeur Cenovus Energy Inc. et anticiper ainsi une reprise de la tendance de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 34.5 CAD. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Les perspectives bénéficiaires de la société au cours des prochains exercices sont un atout de taille.

La société présente des multiples de résultat très attrayants.

La société bénéficie de niveaux de valorisation attractifs avec un ratio VE/CA relativement faible comparé aux autres sociétés cotées dans le monde.

Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.

Points faibles Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus. Sous-secteur Pétrole et gaz - compagnies intégrées Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. CENOVUS ENERGY INC. 65.70% 39 512 SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 25.42% 2 393 099 SHELL PLC 37.19% 208 856 PETROCHINA COMPANY LIMITED 12.97% 142 359 TOTALENERGIES SE 9.40% 133 596 EQUINOR ASA 42.14% 114 727 PETROBRAS 12.72% 87 444 PJSC GAZPROM -31.79% 84 335 ENI S.P.A. 11.29% 50 851 PJSC LUKOIL -30.72% 44 926 PUBLIC JOINT STOCK COMPANY .. -24.94% 29 386

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières CAD USD EUR CA 2022 68 148 M 53 132 M 50 300 M Résultat net 2022 7 518 M 5 861 M 5 549 M Dette nette 2022 4 838 M 3 772 M 3 571 M PER 2022 6,79x Rendement 2022 1,36% Capitalisation 50 680 M 39 512 M 37 406 M VE / CA 2022 0,81x VE / CA 2023 0,89x Nbr Employés 5 938 Flottant 67,8% Prochain événement sur CENOVUS ENERGY INC. 14/06/22 Détachement de dividende Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 18 Dernier Cours de Clôture 25,70 CAD Objectif de cours Moyen 29,24 CAD Ecart / Objectif Moyen 13,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Alexander J. Pourbaix President, CEO & Non-Independent Director Jeffrey R. Hart Chief Financial Officer & Executive Vice President Keith A. J. MacPhail Chairman Drew Zieglgansberger Executive VP-Natural Gas & Technical Services Jonathan M. McKenzie Chief Operating Officer & Executive Vice President