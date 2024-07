Cenovus Energy Inc. est une société énergétique intégrée basée au Canada. Elle produit du pétrole et du gaz naturel au Canada et dans la région Asie-Pacifique, et exerce des activités de valorisation, de raffinage et de commercialisation au Canada et aux États-Unis. Les secteurs de la société comprennent l'amont, l'aval et le siège social et les éliminations. Le secteur amont comprend les sables bitumineux, le pétrole conventionnel et le pétrole offshore. Le secteur aval comprend la fabrication au Canada et la fabrication aux États-Unis. Les activités en amont de la société comprennent des projets de sables bitumineux dans le nord de l'Alberta, des projets de pétrole brut thermique et classique, de gaz naturel et de liquides de gaz naturel (LGN) dans l'ouest du Canada, la production de pétrole brut au large de Terre-Neuve-et-Labrador et la production de gaz naturel et de LGN au large de la Chine et de l'Indonésie. Les activités en aval de la société comprennent des opérations de valorisation et de raffinage au Canada et aux États-Unis, ainsi que des opérations de carburants commerciaux dans tout le Canada.