Centamin plc : La tendance devrait reprendre ses droits

Cours d'entrée : 199.317GBX | Objectif : 230GBX | Stop : 191GBX | Potentiel : 15.39% Le titre Centamin plc présente une configuration technique positive sur le moyen terme. Le timing apparaît opportun pour prendre le train de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 230 GBX. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Les anticipations des analystes concernant l'évolution de l'activité du groupe sont très positives. Le chiffre d'affaires devrait fortement progresser au cours des prochaines années.

La société dégage des marges élevées et apparaît très fortement rentable.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Au cours de la dernière semaine, les prévisions de bénéfice net par action de la société (BNA) ont été revues à la hausse. Les dernières estimations des analystes sont plus élevées.

La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 147.15 GBX.

Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 220.1 GBX.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes. Sous-secteur Services et équipements d'exploitation minière Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. CENTAMIN PLC 58.27% 2 963 MINERAL RESOURCES LIMITED 54.06% 3 393 SANY HEAVY EQUIPMENT INTERN.. 0.94% 1 727 PERENTI GLOBAL LIMITED -23.77% 615 MAJOR DRILLING GROUP INTERN.. 22.05% 399 IMDEX LIMITED -7.80% 383 MACMAHON HOLDINGS LIMITED -14.04% 365 FAMUR S.A. -45.10% 243 BAUER AKTIENGESELLSCHAFT -40.46% 180 MACA LIMITED -17.14% 166 CAPITAL LIMITED 12.88% 130

Nicolas Aleksy Suivre Nicolas Aleksy © Zonebourse.com 2020

Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.