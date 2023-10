(Alliance News) - Centamin PLC a annoncé jeudi son nouveau plan d'exploitation de la mine d'or de Sukari, dans le sud de l'Égypte, affirmant que ce plan maximisera la valeur de l'actif en équilibrant la croissance et le rendement pour les actionnaires.

Le producteur d'or possède également des intérêts au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, mais l'exploitation de la mine de Sukari est son activité principale. Le nouveau plan prévoit une augmentation de la production d'or à long terme, une réduction significative des émissions de carbone, une diminution des risques opérationnels et une réduction des coûts.

Plus précisément, Centamin a déclaré qu'elle fournira une production d'or moyenne de 506 000 onces par an pour les neuf années allant de 2024 à 2032, et de 475 000 onces par an pour l'ensemble du plan de durée de vie de la mine de 11 ans allant de 2024 à 2034. Cela représente une augmentation de 5 % par rapport aux 441 000 onces produites en 2022.

Dans le même temps, les coûts tout compris seront réduits de 34 % pour atteindre 922 USD par once d'or vendue, contre 1 399 USD en 2022.

Centamin a déclaré qu'il entendait réaliser ces améliorations grâce à un meilleur calendrier d'exploitation à ciel ouvert, à un calendrier d'exploitation souterraine plus important, à l'intégration d'un circuit de gravité pour l'or dans son usine de traitement et à la connexion de Sukari au réseau national d'électricité égyptien.

Centamin prévoit que le raccordement au réseau lui permettra d'économiser 41 millions USD en dépenses annuelles de diesel pour les générateurs d'électricité.

"Le nouveau plan de durée de vie de la mine présenté aujourd'hui rétablit fermement Sukari en tant qu'actif aurifère de niveau 1 à l'échelle mondiale... soulignant notre engagement à maximiser la génération de flux de trésorerie disponibles", a commenté Martin Horgan, directeur général. "Il s'agit non seulement d'une amélioration substantielle par rapport à ce qui a été publié précédemment, mais surtout d'une réduction significative du risque opérationnel et d'une meilleure réduction des émissions de carbone.

Ce plan révisé étaye notre stratégie visant à maximiser la valeur de Sukari en tant que fondement de la croissance et de la diversification, en équilibre avec les rendements des parties prenantes."

Centamin a déclaré que les prévisions de production pour 2023 restent dans la fourchette attendue de 450 000 à 480 000 onces, malgré une brève baisse au troisième trimestre en raison de travaux de réparation préventifs.

La société londonienne cotée au FTSE 250 a également déclaré qu'elle avait identifié des opportunités pour prolonger la durée de vie actuelle de 11 ans de Sukari en utilisant des gisements souterrains, ainsi que des gisements satellites en surface et des licences d'exploration adjacentes.

Les actions de Centamin étaient en hausse de 3,8 % à 85,50 pence à Londres jeudi.

