Centamin PLC - producteur d'or basé à Londres avec des intérêts en Egypte, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire - annonce qu'il a convenu en principe du cadre d'un modèle d'accord d'exploitation minière avec le ministère égyptien du Pétrole et des Ressources naturelles et l'Autorité des ressources minérales. Le MMEA définit les conditions fiscales et réglementaires de la phase d'exploitation des nouveaux projets miniers et s'appliquera aux découvertes commerciales faites sur les blocs EDX dans le désert oriental de l'Égypte, qui ont été attribués à Centamin en 2021 à des fins d'exploration. Centamin indique que l'AEMM sera ratifié en tant que "loi spéciale" par le gouvernement égyptien à la fin de l'année 2023.

Le directeur général Martin Hogan déclare : "Centamin opère avec succès en Égypte depuis plus de 20 ans et nous pensons que ces conditions jettent les bases du développement du secteur minier égyptien... Le MMEA fournit un cadre réglementaire et fiscal clair qui équilibre équitablement les risques et les récompenses entre les parties prenantes tout en fournissant un environnement opérationnel stable requis par la communauté minière internationale et ses investisseurs."

Cours actuel de l'action : 94,40 pence

Evolution sur 12 mois : +19%.

