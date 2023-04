Centamin maintient ses prévisions annuelles et la production trimestrielle augmente par rapport à l'année précédente

(Alliance News) - Centamin PLC a maintenu jeudi ses prévisions pour 2023 et les revenus et la production ont augmenté au premier trimestre par rapport à l'année précédente.

Centamin est un producteur d'or basé à Londres avec des intérêts en Egypte, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Toute sa production provient actuellement de la mine d'or de Sukari en Égypte, près de la mer Rouge.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est élevé à 205,2 millions USD, soit une augmentation de 18 % par rapport aux 174,6 millions USD de l'année précédente.

La production d'or a été de 105 875 onces, en hausse de 14% par rapport aux 93 109 onces de l'année précédente, mais en baisse de 3,4% par rapport aux 109 564 onces du quatrième trimestre 2022.

Centamin a maintenu sa fourchette de prévisions de production d'or pour 2023 entre 450 000 et 480 000 onces par an, pondérée en fonction du second semestre.

Les coûts décaissés au premier trimestre étaient de 937 USD par once produite, tandis que les coûts de maintien tout compris étaient de 1 348 USD par once. Les prévisions pour 2023 ont été maintenues à des coûts de trésorerie de 840 USD à 990 USD par once et à des coûts de maintien de 1 250 USD à 1 400 USD par once.

L'or au comptant était coté à 1 998,45 USD l'once jeudi.

Le directeur général Martin Horgan a déclaré : "Ces résultats reflètent un bon début d'année, l'équipe de Sukari ayant réalisé une nouvelle performance cohérente conformément à notre plan opérationnel, tout en réalisant d'importants progrès sur nos principaux projets d'investissement. Nos opérations minières continuent de bénéficier à la fois d'une flexibilité accrue dans la mine à ciel ouvert, grâce à l'accélération de la stratégie d'extraction des déchets et aux gains de productivité opérationnelle, ainsi qu'à l'amélioration de la productivité et des performances de la mine souterraine, suite à la transition vers l'exploitation par le propriétaire en 2022.

"Nous réitérons nos prévisions pour 2023 et attendons avec impatience de pouvoir communiquer plus tard dans l'année sur plusieurs projets supplémentaires qui assureront la croissance et soutiendront les rendements."

Les actions étaient en baisse de 1,5 % à 104,83 pence chacune jeudi matin à Londres.

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

