Centamin réduit son dividende annuel mais maintient ses prévisions de production

(Alliance News) - Centamin PLC a annoncé jeudi une amélioration de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices pour 2022 et a laissé inchangées ses prévisions de production pour la nouvelle année, mais a réduit son dividende de 44%.

Centamin est un producteur d'or basé à Londres avec des intérêts en Égypte, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Sa production provient de la mine Sukari en Égypte, près de la mer Rouge.

La société a déclaré que le chiffre d'affaires en 2022 a augmenté de 7,5 % pour atteindre 788,4 millions USD, contre 733,3 millions USD en 2021. Le bénéfice avant impôt a augmenté de 11 %, passant de 153,6 millions USD à 171,0 millions USD.

Elle a produit 440 974 onces d'or en 2022, contre 415 370 un an plus tôt, et vendu 438 638 onces contre 407 252 en 2021.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements s'élève à 319,1 millions USD, en baisse par rapport à 328,8 millions USD. Le bénéfice de base par action a baissé de 29 %, passant de 8,81 cents à 6,29 cents.

Le directeur général Martin Horgan a déclaré : "Centamin a réalisé de grands progrès en 2022, une année au cours de laquelle nous avons célébré la production de la 5 millionième once de la mine d'or de Sukari, soulignant la qualité du gisement qui contient encore 6 millions d'onces de réserves minérales et identifiant d'autres potentiels de hausse. Nous avons passé l'année écoulée à faire progresser avec succès notre plan de réinvestissement et nous restons sur la bonne voie pour ramener Sukari à des niveaux de production de 500 000 onces par an à partir de 2024."

Pour 2023, Centamin a maintenu sa fourchette de prévisions de production d'or entre 450 000 et 480 000 onces, ce qui représenterait au mieux une hausse de 8,8% par rapport aux 440 974 onces de 2022. Elle s'attend à ce que la production d'or soit pondérée à 55% vers le second semestre.

La société a également prévu un coût au comptant de 840 USD à 990 USD par once en 2023, similaire aux niveaux de 2022. Elle a prévu un coût de maintien tout compris de 1250 à 1400 USD l'once. Le prix de l'or au comptant était de 1 917,73 USD l'once au début de la journée de jeudi.

Centamin a déclaré un dividende final de 2,5 cents par action, divisé par deux par rapport à l'année précédente. Le paiement total pour 2022 s'est élevé à 5 cents par action, en baisse de 44% par rapport aux 9 cents de l'année précédente.

Les actions étaient en baisse de 1,2 % à 105,85 pence chacune jeudi matin à Londres.

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.