Centamin plc est un producteur d'or basé à Jersey. Ses actifs comprennent la mine d'or de Sukari, le projet aurifère de Doropo et le projet ABC. La mine Sukari est une mine à ciel ouvert à fort tonnage et une exploitation souterraine à haute teneur, avec un potentiel d'exploration important en profondeur et à l'échelle régionale, à l'intérieur d'un tènement de 160 kilomètres carrés (km2). Le projet Doropo consiste en sept permis d'exploration, couvrant une superficie de plus de 1 850 km2. Le projet Doropo est situé dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, à plus de 480 kilomètres au nord d'Abidjan. Le projet ABC est situé dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, à plus de 550 km au nord-ouest d'Abidjan et à 460 km à l'ouest du projet Doropo de Centamin. Les blocs EDX comprennent 3 000 km2 de concessions d'exploration nouvelles dans la section égyptienne du bouclier arabo-nubien. L'ensemble des terres est divisé en trois blocs : Le bloc Nugrus, qui couvre plus de 1 086 km2, le bloc Um Rus, situé à 50 km au nord de Sukari, et le bloc Najd, situé à 100 km au nord-ouest de Sukari dans le désert central oriental.