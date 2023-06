Centamin PLC - producteur d'or basé à Londres avec des intérêts en Egypte, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire - a annoncé une étude de faisabilité définitive en cours sur le projet aurifère de Doropo.

Estime à 1,9 million d'onces les réserves minérales probables à une teneur moyenne de 1,4 gramme d'or par tonne au projet aurifère Doropo, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. La production d'or devrait s'élever à 173 000 onces en moyenne à Doropo et à 210 000 onces en moyenne au cours des cinq premières années. Elle ajoute que le programme de forage de l'étude de faisabilité définitive et l'achèvement de l'évaluation de l'impact environnemental et social du projet sont prévus pour le premier semestre 2024. L'étude de faisabilité définitive est achevée à 94 %, avec 64 992 mètres forés.

Cours actuel de l'action : 93,10 pence, en hausse de 2,5 % mardi

Variation sur 12 mois : en hausse de 15

