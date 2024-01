(Alliance News) - Centamin PLC a déclaré jeudi avoir atteint son objectif de production d'or pour 2023 et a vu ses revenus augmenter à deux chiffres.

Le producteur d'or basé à Jersey, qui a des intérêts en Égypte, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, a déclaré avoir atteint une production annuelle d'or de 450 058 onces, conformément à ses prévisions de 450 000 à 480 000 onces. Cela représente une augmentation de 2,1 % par rapport aux 440 974 onces d'or produites en 2022.

La production du quatrième trimestre de l'année a été de 128 127 onces, en hausse de 17% par rapport aux 109 564 onces du trimestre correspondant de 2022.

Centamin a généré des recettes trimestrielles de 265 millions USD, provenant de la vente d'or de 133 465 onces à un prix moyen réalisé de 1 983 USD/oz vendue, a déclaré la société. Il s'agit d'une augmentation de 41 % par rapport aux 188 millions USD de l'année précédente.

Par ailleurs, les recettes pour 2023 s'élèvent à 892 millions USD, générées par des ventes d'or de 456 625 onces à un prix moyen réalisé de 1 948 USD/oz vendue. Ce chiffre reflète une augmentation de 13 % par rapport aux 787 millions USD de 2022.

Pour l'avenir, Centamin a fixé ses prévisions de production d'or dans une fourchette de 470 000 à 500 000 onces par an, réparties équitablement entre le premier et le second semestre de 2024.

Le directeur général Martin Horgan a déclaré : "Nous attendons avec impatience l'année 2024, en prévoyant une nouvelle augmentation de la production annuelle d'or. Combiné à notre approche disciplinée de la gestion des coûts d'exploitation, Centamin est extrêmement bien positionné pour bénéficier de l'environnement actuel de prix élevés de l'or, alors que nous achevons notre programme de réinvestissement des dépenses en capital et que nous connectons Sukari au réseau national égyptien.

"Notre stratégie reste axée sur la croissance alors que nous continuons à définir et à convertir les ressources en réserves à Sukari, que nous nous appuyons sur nos récents succès d'exploration à EDX et que nous progressons vers une décision d'investissement financier à Doropo en [Côte d'Ivoire]."

Les actions de Centamin étaient en hausse de 2,3 % à 93,60 pence chacune à Londres jeudi matin.

