Centaur Media PLC fournit des informations commerciales, des formations et des conseils spécialisés. Les principales activités de la société consistent à fournir des informations commerciales, des formations et des conseils spécialisés à des marchés professionnels et commerciaux sélectionnés au sein des professions du marketing et du droit, ses deux secteurs d'activité. Les segments de la société comprennent Xeim et The Lawyer. Ces deux segments comprennent le contenu premium, la formation et le conseil, les services de marketing, les événements, les solutions de marketing et la publicité de recrutement. Le portefeuille Xeim rassemble ses marques de marketing pour fournir des informations commerciales et des conseils spécialisés au secteur du marketing. Les marques de Xeim comprennent Econsultancy, Influencer Intelligence, MW Mini MBA, Marketing Week, le Festival of Marketing, Really B2B, Oystercatchers, Fashion & Beauty Monitor, Foresight News, Creative Review et Design Week. The Lawyer est un fournisseur d'informations sur le marché juridique mondial par le biais d'une plateforme numérique évolutive.

Secteur Edition