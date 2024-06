Centene Corporation est spécialisé dans les prestations de services de santé. Les revenus par activité se répartissent comme suit : - développement de programmes d'assurance santé (91%) : dédiés notamment aux enfants, aux femmes enceintes, aux aveugles et aux handicapés ; - prestations de services spécialisés (9%) : prestations de services pharmaceutiques (traitement de réclamations, gestion des réseaux de pharmacies, vente par correspondance, livraison à domicile, analyse et conseil clinique, etc.), prestations de soins de santé par éducation et autonomisation (programmes d'orientation comportementale et de bien-être, infirmiers conseil, etc.), prestations de soins oculaires et dentaires, prestations de soins à domicile, développement de solutions de gestion des soins de santé, etc.

Secteur Système de soins de santé