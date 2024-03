Centenial Surgical Suture Ltd. a annoncé que Shri Sunil C. Modi, Shri Bhushan S. Limaye et Shri Jagadish B. Shetty se retireront du poste d'administrateur non exécutif indépendant à l'issue de leur deuxième mandat en tant qu'administrateur non exécutif indépendant de la société à compter de la fermeture des bureaux le 31 mars 2024. En conséquence, ils cesseront d'être membres du conseil d'administration et de ses comités à compter de la fermeture des bureaux le 31 mars 2024. Lors de sa réunion du 29 mars 2024, le conseil d'administration a également approuvé la reconstitution de divers comités du conseil d'administration à compter du 1er avril 2024.

Les comités seront constitués comme suit Shri Akash Modi, administrateur indépendant non exécutif, président, Shri Vijay Majrekar, directeur général, membre, et Mme Ridhima Limaye, administrateur indépendant non exécutif, membre. Comité de nomination et de rémunération : Shri Anuj Shah, administrateur non exécutif indépendant, président, Shri Vijay Majrekar, directeur général, membre, Mme Ridhima Limaye, administrateur non exécutif indépendant, membre et Shri Akash Modi, administrateur non exécutif indépendant, membre. Comité des relations avec les parties prenantes : Mme Ridhima Limaye, directrice indépendante non exécutive, présidente, Shri Vijay Majrekar, directeur général, membre, Shri Anuj Shah, directeur indépendant non exécutif, membre, et Mme Mahima Bathwal, secrétaire de la société et responsable de la conformité, membre.