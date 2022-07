Les fusions pétrolières américaines tombent à 12 milliards de dollars, la volatilité limitant les transactions

"La flambée des prix des matières premières qui a suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie a temporairement bloqué les fusions et acquisitions car les acheteurs et les vendeurs n'étaient pas d'accord sur la valeur des actifs", a déclaré Andrew Dittmar, directeur chez Enverus Intelligence Research.

Les prix à terme du pétrole brut de référence américain ont grimpé à plus de 123 dollars le baril début mars suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais les prix se sont depuis refroidis, les craintes de récession étant passées au premier plan. Les vendeurs de private equity ont représenté environ 80 % de la valeur totale des transactions du trimestre, selon les données d'Enverus.

RÉSISTANCE DES PRIX

Les prix du pétrole de cette année ont entraîné une ruée des investisseurs privés pour mettre sur le marché des propriétés dans le patch de schiste américain, a déclaré Dittmar.

"Le défi consiste à trouver des acheteurs prêts à payer leur prix demandé", a ajouté M. Dittmar.

Le bassin permien de l'ouest du Texas et du Nouveau-Mexique a représenté 46 % de la valeur des transactions du trimestre dernier, ce qui en fait la région pétrolière et gazière la plus active des États-Unis. Les Rocheuses suivent avec 12 %, le Midcontinent avec 6 %, la côte du Golfe des États-Unis avec 5 % et la côte Ouest avec 2 %, selon les données d'Enverus. L'offshore du Golfe du Mexique, l'est des États-Unis et l'Alaska n'ont pas enregistré de transactions.

Environ un tiers de la valeur totale des transactions provient d'une fusion entre les sociétés privées Colgate Energy Partners III et Centennial Resource Development.

Les autres transactions les plus importantes en termes de prix au cours du dernier trimestre comprennent un accord de 1,3 milliard de dollars entre Grey Rock Investment Partners et Executive Network Partnering Corp pour former Granite Ridge Resources.