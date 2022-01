Le Center Coast Brookfield MLP & Energy Infrastructure Fund annonce des changements à son conseil des fiduciaires

Le Center Coast Brookfield MLP & Energy Infrastructure Fund a annoncé certains changements à son conseil des fiduciaires. En date du 31 décembre 2021, M. Louis P. Salvatore, un fiduciaire indépendant du Fonds, président du comité de vérification et membre du comité de nomination et de rémunération, a démissionné du conseil. À ce moment-là, M. William H. Wright II a assumé le rôle de M. Salvatore en tant que président du comité de vérification. Lors d'une réunion spéciale du conseil d'administration tenue le 13 décembre 2021, le conseil d'administration a ratifié et approuvé la sélection et la nomination par le comité d'audit de M. Wright en tant que président du comité d'audit. M. Wright est un fiduciaire indépendant du Fonds et membre du comité d'audit et du comité des nominations et de la rémunération depuis août 2020.