CenterPoint Energy a annoncé la nomination de Bertha Villatoro au poste de vice-présidente principale des ressources humaines. Dans ce rôle de leadership, Villatoro est responsable des stratégies de gestion des talents à l'échelle de l'entreprise, y compris les relations avec les employés et les travailleurs, l'acquisition de talents, la diversité et l'inclusion, les programmes de rémunération et d'avantages sociaux et les technologies des ressources humaines. Au sein de l'entreprise depuis 2015, elle a occupé des postes à responsabilité croissante chez CenterPoint Energy.

Plus récemment, Mme Villatoro a occupé le poste de vice-présidente des ressources humaines et de la gestion des talents. Mme Villatoro est titulaire d'une licence en administration des affaires de l'université Texas A&M et d'une maîtrise en administration des affaires de l'université Rice. Native de Houston, elle est diplômée du lycée Charles H. Milby.

Mme Villatoro est une professionnelle certifiée par la Society for Human Resource Management, une professionnelle certifiée en ressources humaines et une professionnelle certifiée en rémunération. Elle siège au conseil du réseau professionnel hispanique et latin de CenterPoint Energy.