CenterPoint Energy a déclaré lundi qu'elle avait rétabli l'électricité pour plus de 700 000 clients après les intempéries de la semaine dernière au Texas et qu'elle prévoyait d'avoir "terminé en grande partie" d'ici mercredi soir.

"Le rétablissement se poursuit pour un peu plus de 200 000 clients qui sont actuellement privés d'électricité et devrait être pratiquement terminé d'ici mercredi soir", a déclaré la société.

CenterPoint Energy a déclaré qu'elle espérait rétablir 85 % des pannes des clients résultant de la tempête d'ici ce soir.

Plus de 223 000 foyers et entreprises du Texas étaient toujours privés d'électricité lundi après les tempêtes qui ont frappé la région la semaine dernière et durant le week-end, selon les météorologues et les données de PowerOutage.us.

Des tempêtes accompagnées de vents de la force d'un ouragan ont frappé la région de Houston jeudi, tuant au moins quatre personnes et privant d'électricité quelque 800 000 clients la semaine dernière. (Reportage d'Anushree Mukherjee à Bengaluru)