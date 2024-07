Les restaurants de Houston et de ses environs ont déposé lundi un recours collectif pour réclamer plus de 100 millions de dollars au fournisseur d'électricité américain CenterPoint Energy, invoquant l'incompétence et la négligence de ce dernier dans ses efforts pour rétablir rapidement l'électricité après le passage de l'ouragan Beryl.

Environ 2,3 millions de clients de CenterPoint ont été privés d'électricité la semaine dernière après que l'ouragan Beryl a abattu des arbres et des infrastructures électriques avec ses vents de 80 mph. Environ 93 000 clients étaient toujours privés d'électricité mardi, huit jours après l'ouragan.

L'affaire affirme que CenterPoint, le plus grand fournisseur d'électricité de l'État, n'a pas investi pendant des années dans les infrastructures, ni inspecté, entretenu et mis à niveau les équipements, ni formé le personnel.

Il est également allégué que la compagnie d'électricité n'avait pas mis en place un plan de lutte contre les tempêtes compétent et qu'elle n'a pas réagi de manière adéquate à la tempête une fois qu'elle a touché la région.

Tony Buzbee, avocat au nom des plaignants, a déclaré dans un post Instagram que l'affaire fait des réclamations pour négligence et négligence grave pour "l'échec répété de CenterPoint à faire ce que tout fournisseur d'électricité raisonnable et compétent ferait et devrait faire."

CenterPoint a déclaré qu'elle restait concentrée sur les efforts de restauration, ajoutant que la société ne commentait pas les litiges potentiels.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a envoyé mardi une lettre au directeur général de CenterPoint lui demandant d'améliorer les pratiques de préparation et de réaction de la société en vue du prochain événement météorologique grave dans le sud-est du Texas.

Abbott a demandé à CenterPoint de fournir à son bureau, avant le 31 juillet, un plan pour résoudre les problèmes d'électricité, y compris les moyens d'éliminer la végétation, d'assurer un nombre suffisant de travailleurs prépositionnés, d'accélérer les remplacements de poteaux électriques et d'améliorer la communication avec les clients.

Il a déclaré qu'il émettrait un décret imposant certaines exigences à CenterPoint si elle ne soumettait pas de plan avant cette date. (Reportage d'Arathy Somasekhar à Houston, édition de Franklin Paul et Matthew Lewis)