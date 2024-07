Plus de 2,3 millions de foyers et d'entreprises du Texas étaient privés d'électricité lundi, alors que la tempête tropicale Beryl traversait l'État, selon les données de PowerOutage.us.

Beryl a touché terre près de Matagorda, au Texas, plus tôt dans la journée, mais on s'attend à ce qu'elle s'affaiblisse encore et devienne un cyclone post-tropical mardi.

CenterPoint Energy, qui approvisionne près de 2,6 millions de clients, comptait plus de 1,5 million de personnes privées d'électricité dans sa zone de service à 11:17 a.m. ET.

Voici les principales pannes par compagnie d'électricité :

Coupures de courant des compagnies d'électricité

CenterPoint Energy 1 954 574

Entergy 145 712

Texas New Mexico Power 106 181

AEP - Texas 27 971

Sam Houston Electric Cooperative 27 252

Mid-South Synergy 21 424

San Bernard Electric Cooperative 13 787

Oncor 6 944

Total Out

2,303,845