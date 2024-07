Environ 1,7 million de clients étaient toujours privés d'électricité au Texas mercredi matin, deux jours après l'arrivée de l'ouragan Beryl, alors que les progrès ont été lents pendant la nuit, entravant les efforts de remise en état des infrastructures pétrolières essentielles.

La tempête a touché terre sous forme d'ouragan de catégorie 1 lundi près de la ville côtière de Matagorda, à environ 160 km de Houston, et a soufflé sur le Texas des vents violents qui ont fait tomber de nombreuses lignes électriques et causé des dégâts matériels.

Le courtier en réassurance Gallagher Re a estimé que les pertes économiques américaines dues à Beryl s'élèveraient à au moins 1 milliard de dollars, tandis que la société de prévisions météorologiques AccuWeather a publié une estimation préliminaire de 28 à 32 milliards de dollars pour l'ensemble des dommages et des pertes économiques.

Environ 1,4 million des 1,7 million de personnes privées d'électricité étaient des clients de CenterPoint Energy, le principal fournisseur d'électricité de l'État.

CenterPoint a déclaré mercredi qu'elle avait rétabli le courant pour plus de 615 000 clients au cours des dernières 24 heures, ajoutant qu'elle restait persuadée qu'elle rétablirait 1 million de clients touchés d'ici la fin de la journée.

Certains clients se sont demandé si CenterPoint avait mis en place suffisamment d'équipes avant la tempête. Le lieutenant-gouverneur du Texas, Dan Patrick, a déclaré qu'une analyse serait effectuée après le rétablissement du courant.

CenterPoint a déclaré que ses équipes étaient positionnées dans des endroits où elles seraient en sécurité lorsque la tempête frapperait, et qu'elles ont été déployées lundi lorsque le site d'atterrissage a été connu, dès qu'il était possible de le faire en toute sécurité.

Freeport LNG, la troisième plus grande installation de gaz naturel liquéfié aux États-Unis, a réduit sa production dimanche et n'a pas fourni de mise à jour opérationnelle depuis lors.

Les ports de la côte texane du golfe du Mexique, qui avaient été fermés avant l'ouragan, ont été rouverts avec certaines restrictions.

Le port de Houston a déclaré qu'il rouvrirait mercredi, après avoir autorisé l'entrée de certains navires, également avec des restrictions.

Certaines croisières ont repris au port de Galveston, tandis que les opérations de fret devraient reprendre mercredi. Certaines installations portuaires de Galveston ont été touchées par une panne d'électricité mardi, ce qui a limité les opérations.

Le port de Freeport a déclaré qu'il était ouvert et fonctionnait, tandis que les agents maritimes ont déclaré que certaines restrictions de trafic restaient en place. Les installations portuaires fonctionnaient sur une alimentation de secours pendant que les équipes des services publics s'efforçaient de rétablir le courant, ont déclaré les responsables du port de Freeport dans un communiqué mardi.

Les raffineries et les installations de production offshore ont subi des dommages limités et ont largement repris leurs activités normales. (Reportage d'Arathy Somasekhar et de Marianna Parraga à Houston ; Rédaction de Ros Russell)