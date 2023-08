Centerra Gold Inc. est une société minière aurifère basée au Canada. La société se concentre sur l'exploitation, le développement, l'exploration et l'acquisition de propriétés d'or et de cuivre en Amérique du Nord, en Turquie et sur d'autres marchés dans le monde. La société exploite deux mines : la mine Mount Milligan en Colombie-Britannique, au Canada, et la mine Oksut en Turquie. Le projet Mount Milligan est situé à environ 155 kilomètres (km) au nord-ouest de Prince George, dans le centre de la Colombie-Britannique, au Canada. La mine Oksut est située dans la province de Kayseri, dans le centre-sud de la Turquie, à 295 km au sud-est de la capitale Ankara et à 48 km directement au sud de la ville de Kayseri. La société possède également le projet du district de Goldfield au Nevada, aux États-Unis, le projet souterrain de Kemess en Colombie-Britannique, au Canada, et possède et exploite l'unité commerciale du molybdène aux États-Unis et au Canada. Son projet Goldfield est situé sur la tendance Walker Lane dans le comté d'Esmeralda, Nevada, à environ 30 miles au sud de Tonopah.

Secteur Or