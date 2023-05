Le TSX entame la semaine sur une base stable ; les pourparlers sur le plafond de la dette américaine sont à l'ordre du jour

L'indice boursier de référence du Canada a légèrement augmenté lundi, aidé par des gains dans les actions liées aux produits de base, mais les investisseurs sont restés sur leurs gardes avant les données sur l'inflation des consommateurs nationaux plus tard cette semaine et les préoccupations concernant l'impasse sur le plafond de la dette américaine. A 10:13 ET (14:13 GMT), l'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto était en hausse de 24,8 points, soit 0,12 %, à 20 444,42.

Au cours du week-end, le président américain Joe Biden a déclaré qu'il prévoyait de rencontrer les dirigeants du Congrès mardi pour discuter d'un plan visant à relever la limite de la dette nationale et à éviter un défaut de paiement catastrophique.

"Le plafond de la dette américaine restera au centre de l'attention et il pourrait être possible de trouver une solution... c'est quelque chose que le marché surveillera de près", a déclaré Angelo Kourkafas, stratège en investissement chez Edward Jones Investments.

Le secteur de l'énergie a progressé de 0,5 % et celui des matériaux de 0,9 %, en raison de la reprise des prix des matières premières.

Cependant, Centerra Gold Inc. a été le plus grand perdant du TSX, chutant de 13,2 % et enregistrant sa pire journée en plus de neuf mois après que la société minière de métaux précieux ait manqué les estimations de bénéfices trimestriels.

Les actions canadiennes avaient clôturé la semaine précédente en baisse, enregistrant leur plus longue série de baisses hebdomadaires depuis la fin du mois de février, les inquiétudes concernant l'économie mondiale ayant refroidi le sentiment des investisseurs.

À la mi-mai, les entreprises du secteur de l'énergie ont été les moins performantes du TSX, tandis que le secteur de la technologie et les services publics ont progressé.

Parmi les autres valeurs en mouvement, Northern Dynasty Minerals Ltd a chuté de 4,8 %, enregistrant sa pire journée en plus d'une semaine après que la société minière ait exprimé des doutes quant à sa capacité à poursuivre ses activités.

Par ailleurs, un rapport de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a montré que les mises en chantier d'avril ont augmenté de 261 559, ce qui est supérieur aux attentes des économistes interrogés par Reuters.

Les investisseurs attendent également les données sur l'inflation des prix à la consommation pour le mois d'avril, attendues mardi. (Reportage de Johann M Cherian et Vansh Agarwal à Bengaluru ; Rédaction de Pooja Desai)