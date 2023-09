Centerspace est une société d'investissement immobilier (REIT). La société se concentre sur la propriété, la gestion, l'acquisition, le développement et le réaménagement de communautés d'appartements. La société possède environ 84 communautés d'appartements, contenant 15 065 logements. La société mène ses activités commerciales quotidiennes principalement par le biais de sa société d'exploitation, Centerspace, LP, (la société d'exploitation). Elle possède des propriétés dans le Colorado, le Minnesota, le Montana, le Nebraska, le Dakota du Nord et le Dakota du Sud. Ses propriétés comprennent Lyra Apartments, Lugano At Cherry Creek, Civic Lofts, Westend, Dylan At RiNo, Parkhouse Apartment Homes, Union Pointe, The Donovan Apartment Homes, Thomasbrook Apartments, Lakeside Village Apartment Homes, Cimarron Hills Apartments, Greenfield et autres.

Secteur Sociétés de placement immobilier résidentiel