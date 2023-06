Centessa Pharmaceuticals plc (Centessa), anciennement Centessa Pharmaceuticals Limited, est une société pharmaceutique. Les programmes de la société, centrés sur les actifs, vont de la phase de découverte à la phase de développement avancée et comprennent divers domaines thérapeutiques tels que l'oncologie, l'hématologie, l'immunologie/inflammation, les neurosciences, l'hépatologie, la pneumologie et la néphrologie. Son portefeuille est constitué d'environ 16 programmes de conviction, dont quatre programmes évalués en essais cliniques et 12 programmes précliniques supplémentaires. Les produits candidats de Centessa en phase clinique comprennent Lixivaptan, SerpinPC, Imgatuzumab et ZF874. Les actifs précliniques de la société comprennent ZF887, MGX292, CBS001, CBS004, LB1, LB2, Agoniste OX2R oral, Agoniste OX2R intranasal, Dégradeur double STAT3/5, Inhibiteur EGFR Ex20, Inhibiteur EGFR-C797S et Inhibiteurs EGFR. Les filiales de la société comprennent ApcinteX, Capella BioScience, Janpix, LockBody, Morphogen-IX, Orexia Therapeutics, Palladio Biosciences, PearlRiver Bio, PegaOne et Z Factor.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale