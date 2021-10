Centessa Pharmaceuticals : annonce la signature d'un accord de financement de 300 millions de dollars avec Oberland Capital

~ Une nouvelle facilité de crédit de 300 millions de dollars, combinée au solde de trésorerie de la Société au 30 juin 2021, donne accès à plus de 900 millions de dollars qui permettront la poursuite des programmes de développement ainsi que la concrétisation d'opportunités stratégiques sur le plan commercial ~

BOSTON et LONDRES, 05 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Centessa Pharmaceuticals plc (« Centessa » ou la « Société ») (Nasdaq : CNTA), une société effectuant des essais cliniques qui mise sur son modèle commercial innovant axé sur les actifs pour découvrir, développer et, à terme, proposer des médicaments efficaces aux patients, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord de financement de 300 millions de dollars avec des fonds gérés par Oberland Capital Management LLC (« Oberland Capital »).



Oberland Capital achètera jusqu'à 300 millions de dollars en billets (les « Billets ») garantis de premier rang sur 6 ans, à intérêt seulement, à la Société selon les modalités suivantes :

75 millions de dollars versés le 4 octobre 2021 (« Date du premier achat »)

125 millions de dollars disponibles pour versement en tranches de 75 millions de dollars et 50 millions de dollars dans les 24 mois suivant la Date du premier achat à la discrétion de la Société

100 millions de dollars disponibles pour financer des fusions-acquisitions, des licences ou d'autres transactions stratégiques, à la discrétion de la Société et d'Oberland Capital

Les Billets sont à intérêt seulement pour la durée complète de 6 ans ; le montant en principal sur les Billets sera dû le 4 octobre 2027, avec certains paiements conditionnels et plafonnés dus jusqu'à dix ans à compter de la Date du premier achat

Une structure flexible sans clauses financières restrictives



Cette facilité de crédit de 300 millions de dollars, combinée au solde de trésorerie existant de la Société au 30 juin 2021, donne accès à plus de 900 millions de dollars qui permettront la poursuite des programmes cliniques et pré-cliniques de la Société ainsi que le concrétisation d'opportunités stratégiques sur le plan commercial.

« Notre capacité à obtenir un accord de financement à long terme aussi flexible sur une période de six ans, à intérêt seulement, est directement rendue possible par notre vaste portefeuille de programmes non corrélés basés sur une expertise dans le domaine de la biologie. Parallèlement à notre récent bilan positif de la Phase 2 du SerpinPC et à notre prochain essai d'enregistrement pour lixivaptan, ce financement nous permettra de développer davantage nos activités de développement et de fournir une flexibilité accrue du bilan pour l'expansion du pipeline », a déclaré Gregory Weinhoff, MD, MBA, directeur financier de Centessa.

« Nous sommes ravis de travailler en partenariat avec Centessa pour qu'ils puissent faire profiter les patients de leur portefeuille de produits candidats innovants le plus rapidement possible », a déclaré Andrew Rubinstein, associé directeur d'Oberland Capital. « Notre structure de financement flexible vise à permettre à l'équipe de Centessa de conserver un maximum d'options à mesure que son pipeline arrive à maturité, avec deux programmes entrant dans des études d'enregistrement potentielles l'année prochaine et de multiples IND (nouveaux médicaments de recherche) attendus. »

Des informations supplémentaires concernant le financement sont disponibles dans le Rapport actuel de la Société sur le formulaire 8-K déposé aujourd'hui auprès de la Securities and Exchange Commission. Le résumé précédent de certaines conditions de l'accord de financement et des accords connexes doit être dans son ensemble à la lumière du texte intégral de ces accords, qui seront déposés en tant que pièces justificatives à notre prochain formulaire 10-Q.

À propos de Centessa Pharmaceuticals

Centessa Pharmaceuticals plc vise à apporter de nouveaux médicaments ayant un impact majeur sur les patients en combinant les forces d'un modèle centré sur les actifs avec les avantages de l'échelle et de la diversification typiques des plus grandes organisations de R&D. Le modèle axé sur les actifs fait référence à une société hautement spécialisée et axée sur la spécificité, dirigée par une équipe d'experts bien reconnus en la matière. Les programmes des sociétés centrées sur les actifs de Centessa vont de la phase de découverte au développement avancé et comprennent divers domaines thérapeutiques tels que l'oncologie, l'hématologie, l'immunologie, l'inflammation, les neurosciences, l'hépatologie, la pneumologie et la néphrologie. Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur www.centessa.com .

À propos d'Oberland Capital

Oberland Capital, une société privée d'investissement dont les engagements en capital dépassent 2,25 milliards de dollars depuis ses débuts, se concentre exclusivement sur l'investissement dans le secteur mondial de la santé et se spécialise dans des structures d'investissement flexibles personnalisées afin de répondre aux exigences en capital de ses partenaires commerciaux et de les aider à réaliser leurs objectifs stratégiques. La vaste gamme de solutions de financement d'Oberland Capital comprend la monétisation de flux de redevances, l'acquisition de recettes futures de produits, la création de structures de financement basées sur des projets ainsi que des placements en titres traditionnels de créance et de participation. Forte d'une excellente connaissance du secteur et d'une vaste expérience du financement structuré, l'équipe d'Oberland Capital représente une tradition de création de valeur pour ses partenaires commerciaux. La Société a été fondée en 2013 par Jean-Pierre Naegeli et Andrew Rubinstein.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse constituent des « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent être identifiés par des mots tels que « vise », « anticipe », « croit », « pourrait », « estime », « s'attend à », « prévoit », « compte », « a l'intention de », « peut », « possible », « potentiel », « cherche », ainsi que des variantes de ces mots ou des expressions similaires qui visent à identifier les énoncés prospectifs. Tous les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des énoncés de faits historiques peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs, y compris les énoncés relatifs à la capacité de la Société à fournir des médicaments ayant un impact sur les patients ; notre modèle commercial axé sur les actifs et les avantages et bienfaits attendus de celui-ci ; les plans de recherche et de développement clinique, y compris en ce qui concerne nos produits candidats, leur potentiel thérapeutique et les essais cliniques attendus ; notre stratégie ; notre solde et notre flux de trésorerie actuels, ainsi que nos intentions et nos plans en ce qui concerne notre accord de financement avec Oberland Capital, y compris l'utilisation du produit de celui-ci.

Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur nos attentes, estimations et projections actuelles à la date du présent communiqué uniquement, et ils sont sujets à un certain nombre de risques et d'incertitudes pouvant entraîner une différence significative entre les événements ou les résultats réels et ceux exprimés ou implicitement contenus dans ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes incluent, sans s'y limiter, les risques liés à notre capacité à maintenir notre facilité de financement avec Oberland Capital ; notre capacité à rembourser les montants prélevés dans le cadre de cette facilité ; notre capacité à protéger et à maintenir notre position en matière de propriété intellectuelle ; les risques commerciaux, réglementaires, économiques et concurrentiels, les incertitudes, les éventualités et les hypothèses concernant la Société ; les risques inhérents au développement de produits et de technologies ; les résultats futurs de nos essais cliniques en cours et prévus ; notre capacité à obtenir un financement adéquat pour financer nos essais cliniques prévus et d'autres dépenses ; les tendances dans le secteur ; le cadre juridique et réglementaire du secteur ; les risques de dépenses futures liés à notre modèle d'entreprise centré sur les actifs ; le risque qu'un ou plusieurs de nos produits candidats ne soient pas développés et commercialisés avec succès ; le risque que les résultats des études précliniques ou des études cliniques ne permettent pas de prévoir les résultats futurs liés aux études futures ; les risques liés à la pandémie de COVID-19, y compris les effets du variant Delta. Ces risques, ainsi que d'autres risques concernant nos programmes et opérations, sont décrits en détail dans notre Rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q le plus récent, ainsi que dans nos autres rapports, qui sont archivés à la SEC. Nous déclinons expressément toute obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif, excepté dans la mesure requise par la loi.

Contacts :