Centessa Pharmaceuticals : nomme David Grainger, PhD, un entrepreneur de biotechnologie de premier plan, au poste de directeur de l'innovation

Un vétéran de l'industrie avec des décennies d'expérience dans la création d'entreprises, la recherche scientifique et le développement de médicaments qui va rejoindre l'équipe de direction afin d'accélérer le potentiel du pipeline

BOSTON et LONDRES, 07 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Centessa Pharmaceuticals plc (la « Société ») (Nasdaq : CNTA), une société de stade clinique tirant parti de son modèle commercial innovant centré sur les actifs pour découvrir, développer et enfin fournir des médicaments ayant un effet notable sur les patients, a annoncé aujourd'hui la nomination de David Grainger, PhD, au poste nouvellement créé de directeur de l'innovation. Le Dr Grainger sera membre de l'équipe de direction de la société et sera responsable de la gestion globale des activités scientifiques et de recherche. Le Dr Grainger travaillera en collaboration avec l'équipe de direction scientifique de chacune des sociétés Centessa et fournira des conseils et des informations aux équipes et approches scientifiques. Ses responsabilités incluront également des efforts en matière de découverte, jouant un rôle central dans la définition de la manière dont les candidats thérapeutiques seront sélectionnés et validés pour le développement.



« David a joué le rôle de partenaire et de conseiller vital pour Centessa depuis la formation de la société, et nous sommes ravis qu'il rejoigne notre équipe de direction à cette nouvelle fonction », a déclaré Saurabh Saha, MD, PhD, président-directeur général de Centessa. « La nomination de David soutient notre évolution en tant que société alors que nous nous préparons à franchir de nombreuses étapes à travers notre phase clinique et nos programmes précliniques au cours des mois et des années à venir, et son expertise en matière de formation d'entreprise sera particulièrement cruciale alors que nous continuons à évaluer de nouveaux candidats pour l'expansion du pipeline. »

« J'ai eu le plaisir de soutenir la formation précoce de Centessa, qui a finalement abouti à un portefeuille de 16 programmes avec une biologie vraiment exquise », a déclaré le Dr Grainger. « Je ne pourrais pas être plus enthousiaste au sujet des opportunités à venir et je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec chacune des sociétés, l'équipe de direction de Centessa et le Conseil d'administration afin de poursuivre les progrès et l'innovation. »

Le Dr Grainger rejoint la société après avoir travaillé pour Medicxi, où il a été cofondateur et conseiller scientifique en chef, et continuera de travailler en tant que consultant. Il a été président et PDG de plusieurs de leurs sociétés de portefeuille et cofondateur de la Fondation Institute for 21st Century Medicine. Le Dr Grainger a cofondé 28 sociétés biotechnologiques au cours de sa carrière.

Auparavant, le Dr Grainger a été partenaire de capital-risque chez Index Ventures pendant quatre ans. Avant de rejoindre Index, le Dr Grainger a fondé Funxional Therapeutics et les développeurs de médicaments externes Total Scientific et RxCelerate. En outre, il a dirigé un groupe de recherche internationalement reconnu au sein du département de médecine de l'université de Cambridge, où il a publié plus de 80 articles en tant que premier auteur dans des revues reconnues comprenant Nature, Science et Nature Medicine. Le Dr Grainger a beaucoup écrit sur le sujet de l'optimisation des structures pour la R&D pharmaceutique à la fois sur DrugBaron.com et sur Forbes.com. Le Dr Grainger possède plus de 150 brevets et demandes de brevets en son nom et est titulaire d'un doctorat en sciences naturelles de l'université de Cambridge.

À propos de Centessa Pharmaceuticals

Centessa Pharmaceuticals plc vise à apporter de nouveaux médicaments ayant un impact majeur sur les patients en combinant les forces d'un modèle centré sur les actifs avec les avantages de l'échelle et de la diversification typiques des plus grandes organisations de R&D. Le modèle axé sur les actifs fait référence à une société hautement spécialisée et axée sur la spécificité, dirigée par une équipe d'experts bien reconnus en la matière. Les programmes des sociétés centrées sur les actifs de Centessa vont de la phase de découverte au développement avancé et comprennent divers domaines thérapeutiques tels que l'oncologie, l'hématologie, l'immunologie, l'inflammation, les neurosciences, l'hépatologie, la pneumologie et la néphrologie. Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur www.centessa.com.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse constituent des « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent être identifiés par des mots tels que « vise », « anticipe », « croit », « pourrait », « estime », « s'attend à », « prévoit », « compte », « a l'intention de », « peut », « possible », « potentiel », « cherche », ainsi que des variantes de ces mots ou des expressions similaires qui visent à identifier les énoncés prospectifs. De telles déclarations dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des déclarations de faits historiques peuvent être considérées comme des déclarations prospectives, y compris des déclarations relatives à la capacité de la Société à fournir des médicaments efficaces aux patients ; la capacité de nos principaux dirigeants à diriger l'exécution des programmes du portefeuille de la Société ; notre modèle commercial centré sur les actifs et les avantages et bénéfices attendus de celui-ci ; les plans de recherche et de développement clinique ; la portée, les progrès, les résultats et les coûts du développement de nos produits candidats ou de tout autre futur produit candidat ; la stratégie ; les questions réglementaires, y compris le calendrier et la probabilité de succès de l'obtention des approbations pour lancer ou poursuivre des essais cliniques ou commercialiser des produits ; la taille et les opportunités du marché ; notre capacité à franchir certaines étapes ; et notre flux de trésorerie actuel et à venir.Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur nos attentes, estimations et projections actuelles à la date du présent communiqué uniquement, et ils sont sujets à un certain nombre de risques et d'incertitudes pouvant entraîner une différence significative entre les événements ou les résultats réels et ceux exprimés ou implicitement contenus dans ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes incluent, sans s'y limiter, les risques liés à notre capacité à protéger et à maintenir notre position de propriété intellectuelle ; les risques commerciaux, réglementaires, économiques et concurrentiels, les incertitudes, les éventualités et les hypothèses concernant la Société ; les risques inhérents au développement de produits et de technologies ; les résultats futurs de nos essais cliniques en cours et prévus ; notre capacité à obtenir un financement adéquat pour financer nos essais cliniques prévus et d'autres dépenses ; les tendances dans le secteur ; le cadre juridique et réglementaire du secteur ; les risques de dépenses futures liés à notre modèle d'entreprise centré sur les actifs ; le risque qu'un ou plusieurs de nos produits candidats ne soient pas développés et commercialisés avec succès ; le risque que les résultats des études précliniques ou des études cliniques ne permettent pas de prévoir les résultats futurs liés aux études futures ; les risques liés à la pandémie de COVID-19, y compris les effets du variant Delta. Ces risques, ainsi que d'autres risques concernant nos programmes et opérations sont décrits plus en détail dans notre déclaration d'enregistrement sur formulaire S-1 et dans nos autres rapports, qui sont déposés auprès de la SEC. Nous déclinons expressément toute obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif, excepté dans la mesure requise par la loi.

