Centogene BV est une société basée en Allemagne qui opère sur le marché des maladies rares. Elle se concentre sur la transformation des données cliniques, génétiques et biochimiques en solutions médicales pour les patients, les médecins et les entreprises pharmaceutiques. La société fournit tout l'éventail des méthodes et des technologies d'analyse de la génétique humaine. Elle développe une plateforme de maladies rares basée sur son dépôt de données du monde réel avec plus de 2,0 milliards de points de données pondérées provenant de plus de 450 000 patients représentant environ 115 différents, qui comprend des données épidémiologiques, phénotypiques et génétiques reflétant une population mondiale, ainsi qu'une biobanque d'échantillons sanguins de patients. En outre, elle est active dans la recherche et le développement de produits pour la génétique humaine. La société est présente en Allemagne et aux États-Unis.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale