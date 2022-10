La forte progression de Bolsonaro lors du vote au Brésil pourrait stimuler les marchés, selon les banquiers.

Un soutien plus fort que prévu au Président brésilien Jair Bolsonaro lors du premier tour de l'élection présidentielle pourrait donner un coup de pouce aux marchés financiers brésiliens lundi, ont déclaré des banquiers et des analystes, alors que la course se dirige vers un second tour le 30 octobre.

Le challenger de gauche de Bolsonaro, l'ancien président Luiz Inacio Lula da Silva, n'a pas réussi à décrocher la victoire lors du premier tour de scrutin dimanche. L'avantage de Lula de 5 points de pourcentage était plus serré que ce que la plupart des sondages avaient indiqué.

Le résultat difficile pour Lula pourrait le forcer à s'engager dans des politiques économiques plus modérées, selon les observateurs, tout en dynamisant la campagne de Bolsonaro, qui a promis des réformes et des privatisations qui enthousiasment de nombreux investisseurs.

"Je pense que les gens verront les réformes comme plus probables et les actions pourraient connaître une forte hausse lundi", a déclaré Ricardo Lacerda, fondateur et PDG de la banque d'investissement BR Advisory Partners, ajoutant qu'il pensait que Bolsonaro pourrait prendre la tête du mouvement.

Sergio Vale, économiste en chef chez MB Associados, a déclaré qu'il s'attendait à ce que les marchés financiers applaudissent la perspective d'un vote au second tour, qui "amène Lula plus au centre, devant négocier davantage dans les semaines à venir".

Il a ajouté que la forte performance des alliés de Bolsonaro au Congrès pourrait également limiter la marge de manœuvre de Lula pour des changements politiques radicaux s'il revient à la présidence.

Les analystes de JPMorgan dirigés par Emy Shayo Cherman avaient signalé dans une note aux clients la semaine dernière qu'une course serrée entre Lula et Bolsonaro ferait remonter les marchés.

"Cela ouvre deux possibilités : Lula se déplaçant davantage vers le centre, peut-être même devant indiquer qui sera son ministre des Finances, et les chances de victoire de Bolsonaro étant plus élevées que la moyenne des sondages ne l'indiquait."

Gustavo Cruz, stratège chez RB Investimentos, a mis en évidence les actions clés qui pourraient réagir aux attentes concernant le vote.

La perspective d'une victoire sans appel de Lula au premier tour a fait grimper les actions des sociétés d'éducation à but lucratif et des constructeurs de maisons, sur la base des paris selon lesquels Lula fournirait des incitations à leurs secteurs comme son Parti des travailleurs l'a fait dans le passé.

D'autre part, une cote plus élevée pour Bolsonaro pourrait faire grimper les actions des entreprises contrôlées par l'État telles que Banco do Brasil SA et Petroleo Brasileiros SA (Petrobras). Ces deux entreprises sont candidates à une privatisation potentielle après que M. Bolsonaro ait donné le contrôle de l'ancienne société d'électricité publique Centrais Eletricas Brasileiras SA (Eletrobras) à des investisseurs.

Quoi qu'il en soit, M. Cruz a déclaré que la course âprement disputée a montré qu'aucun des deux candidats n'obtient un mandat pour des politiques radicales.

"Quel que soit le vainqueur, il n'aura pas un chèque en blanc de l'électorat", a-t-il déclaré. (Reportages de Tatiana Bautzer, Andre Romani et Camila Moreira. Montage par Gerry Doyle ; édition par Brad Haynes)