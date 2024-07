Central Asia Metals plc est un producteur de métaux de base qui possède des exploitations de cuivre au Kazakhstan et une mine de zinc et de plomb en Macédoine du Nord. Les principales activités de la société sont la production de cathodes de cuivre dans ses exploitations de Kounrad au Kazakhstan et la production de plomb, de zinc et d'argent dans ses exploitations de Sasa en Macédoine du Nord. La société détient 100 % du projet de cuivre par extraction au solvant et extraction électrolytique (SX-EW) de Kounrad au Kazakhstan et 100 % de la mine de zinc et de plomb de Sasa en Macédoine du Nord. Elle exploite l'usine de récupération de cuivre par extraction au solvant et électro-extraction de Kounrad, près de la ville de Balkhash, dans le centre du Kazakhstan. Cette installation récupère le cuivre des décharges (décharges Est et Ouest) provenant de la mine de cuivre à ciel ouvert de Kounrad. La mine de Sasa est située dans le nord-est de la Macédoine, à environ 150 kilomètres (km) à l'est de la capitale, Skopje, et à 10 km au nord de la ville locale, Makedonska Kamenica. La mine de Sasa produit environ 820 000 tonnes de minerai par an.

Secteur Exploitations minières et métallurgie