Central Asia Metals PLC est un producteur de métaux de base basé au Royaume-Uni. Les principales activités de la société sont la production de cathodes de cuivre, de plomb, de zinc et d'argent. La société détient 100 % du projet de cuivre par extraction au solvant et extraction électrolytique (SX-EW) de Kounrad, dans le centre du Kazakhstan, et 100 % de la mine de zinc-plomb de Sasa, dans le nord de la Macédoine. Le projet Kounrad est situé au Kazakhstan et se consacre à la production de cathodes de cuivre. Le projet Sasa est situé dans le nord-est de la Macédoine du Nord, à environ 150 kilomètres (km) à l'est de la capitale, Skopje, et à 10 km au nord de la ville locale, Makedonska Kamenica. Le projet Sasa vise à produire du plomb, du zinc et de l'argent. Les filiales de la société comprennent CAML KZ Limited, CAML MK Limited, Ken Shuak LLP, Kounrad Copper Company LLP, Minera Playa Verde Limitada, Rudnik SASA DOOEL Makedonska Kamenica et Sary Kazna LLP.

Secteur Exploitations minières et métallurgie