Exclusif - La Central Bank of India, propriété de l'État, va fermer 13% de ses succursales : sources, document

La banque cherche à réduire le nombre de ses succursales de 600 en fermant ou en fusionnant les succursales déficitaires d'ici la fin mars 2023, selon la copie d'un document examiné par Reuters.

Il s'agit de la mesure la plus radicale prise par le créancier pour améliorer ses finances et elle sera suivie de la vente d'actifs non essentiels tels que des biens immobiliers, a déclaré une source gouvernementale qui n'a pas souhaité être nommée.

La fermeture des succursales n'avait pas été signalée auparavant. Le créancier plus que centenaire dispose actuellement d'un réseau de 4 594 agences.

La Central Bank ainsi qu'un groupe d'autres créanciers ont été placés sous action corrective rapide (PCA) de la RBI en 2017 après que le régulateur ait constaté que certains créanciers publics ne respectaient pas ses règles en matière de capital réglementaire, de créances douteuses et de ratios de levier.

Depuis lors, tous les créanciers, à l'exception de Central Bank, ont amélioré leur santé financière et sont sortis de la liste PCA de la RBI.

"La banque s'efforce de sortir de la liste PCA de la RBI en raison de ses mauvaises performances en matière de bénéfices depuis 2017 et d'utiliser la main-d'œuvre de manière plus efficace et efficiente", indique le document daté du 4 mai envoyé par le siège aux autres branches et départements, en détaillant les raisons de cette décision.

La Banque centrale de l'Inde n'a pas immédiatement répondu aux courriels et aux appels demandant des commentaires.

Une banque sous PCA fait l'objet d'un examen plus approfondi de la part du régulateur et peut être confrontée à des restrictions sur les prêts et les dépôts, à l'expansion des succursales et au gel des embauches, ainsi qu'à d'autres limitations sur les emprunts.

La RBI a introduit ces normes à un moment où les créanciers indiens étaient aux prises avec des niveaux records d'actifs compromis, ce qui a incité la RBI à resserrer les seuils.

"La décision de la Banque centrale de l'Inde est conforme à la stratégie établie visant à réduire les actifs défectueux dans ses livres", a déclaré le fonctionnaire du gouvernement.

Au cours du trimestre de décembre, le créancier a enregistré un bénéfice de 2,82 milliards de roupies indiennes (37,1 millions de dollars) contre 1,66 milliard de roupies l'année précédente au même trimestre.

Son ratio d'actifs non performants bruts (GNPA) reste toutefois élevé par rapport à ses pairs, s'élevant à 15,16% à la fin du mois de décembre.

La banque a été placée sous le cadre de l'APC en juin 2017 et au cours de ce trimestre, le créancier avait enregistré une perte de 7,50 milliards de roupies alors que son ratio GNPA était de 17,27%.

(1 $ = 76,1200 roupies indiennes)