La compagnie aérienne indienne Go First et les bailleurs s'affrontent alors que les audiences de faillite commencent

La première faillite majeure d'une compagnie aérienne indienne depuis 2019 souligne la concurrence féroce dans un secteur dominé par IndiGo et la récente fusion d'Air India et de Vistara au sein du conglomérat Tata.

Certains bailleurs se sont opposés au plaidoyer de Go Airlines (India) Ltd lors de la première audience du National Company Law Tribunal (NCLT) jeudi, après que la compagnie aérienne ait blâmé les moteurs Pratt & Whitney "défectueux" cette semaine pour l'immobilisation au sol d'environ la moitié de sa flotte.

La compagnie aérienne à court d'argent souhaite que le tribunal accepte sa requête et demande un moratoire provisoire pour sauver ses actifs, ce à quoi les bailleurs s'opposent.

GY Aviation Lease, SMBC Aviation Capital, Pembroke Aircraft Leasing et quelques autres ont soumis des demandes de reprise d'au moins 20 avions jeudi, selon le site web de l'autorité de régulation.

Go First n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur l'offre des loueurs de radier les avions.

Go First a dû immobiliser plus de la moitié de ses 54 Airbus 320 neos équipés de moteurs P&W appartenant à Raytheon avant le mois d'avril, selon un document consulté par Reuters.

Les pannes de moteur ont coûté à la compagnie 108 milliards de roupies (1,3 milliard de dollars) en pertes de revenus et en dépenses.

Dans le cadre du différend entre les bailleurs et la compagnie aérienne en difficulté, les banques exposées à cette dernière attendent la décision du tribunal pour décider de la marche à suivre, ont déclaré à Reuters deux personnes impliquées dans les négociations.

"Étant donné que les expositions individuelles des banques ne sont pas élevées et qu'une partie est garantie par le gouvernement, les banques préfèrent attendre que l'ordonnance de la NCLT soit rendue", a déclaré l'un des banquiers.

Les banquiers ont requis l'anonymat car les discussions étaient privées.

La Central Bank of India Ltd, la Bank of Baroda, l'IDBI Bank Ltd et la Deutsche Bank figurent parmi les créanciers financiers de Go First, comme l'indique un document déposé au tribunal.

Bien que le gouvernement n'ait pas encore incité les banques concernées à prendre des mesures spécifiques, l'une des sources a déclaré que les banques étaient ouvertes à l'idée d'une restructuration.

La Banque centrale de l'Inde a déclaré que son exposition à la compagnie aérienne, qui représente 0,91 % de ses avances totales, était de 13,05 milliards de roupies à la fin du mois de mars, avec 6,82 milliards supplémentaires sanctionnés dans le cadre d'un programme de garantie de crédit d'urgence soutenu par le gouvernement.

La société doit 65,21 milliards de roupies (798 millions de dollars) à ses créanciers financiers, comme l'indique son dépôt de bilan, et n'avait manqué à aucune de ces obligations à la fin du mois d'avril.

(1 $ = 81,6900 roupies indiennes)