Central Bank of India Limited est une banque commerciale basée en Inde. La société offre divers services bancaires, notamment la banque numérique, les dépôts, les prêts aux particuliers, l'agriculture, les services pour les micro, petites et moyennes entreprises, les prêts aux entreprises, les services pour les Indiens non résidents et les services pour les retraités. Ses services bancaires numériques comprennent les services bancaires par Internet, les services bancaires mobiles, Cent M-Passbook, les cartes de débit, les cartes de crédit, les appels manqués, la réservation de billets de train, les guichets automatiques et les points de vente. Ses services de dépôt comprennent les comptes d'épargne, les comptes courants, les dépôts à terme, le système de dépôt récurrent, le système de petite épargne et le taux d'intérêt sur les dépôts. Ses services de banque de détail comprennent les prêts au logement, les prêts automobiles, les prêts à l'éducation, les prêts personnels/en or, les prêts aux personnes âgées et les prêts sur les biens - besoins personnels. Ses services agricoles comprennent la Central Kisan Credit Card, le Sent Agri Gold Loan Scheme, le Sent SHG Bank Linkage Scheme et le CENT AGRI INFRA Scheme.

Secteur Banques