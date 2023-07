Central china land media CO.,LTD est une société basée en Chine dont l'activité principale est l'édition et la distribution, la vente de matériel et l'impression. Les produits de la société consistent principalement en des livres généraux, des manuels scolaires et du matériel pédagogique supplémentaire, des journaux, des revues, des produits audiovisuels et des publications numériques, entre autres. La société est également impliquée dans la fabrication et la distribution de matériel d'impression, de papier, de pâte à papier, de matériel d'emballage et de produits connexes. La société exerce ses activités sur les marchés nationaux et internationaux.

Secteur Edition