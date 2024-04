Central Hydropower Joint Stock Company est une société vietnamienne opérant dans le secteur des services publics d'électricité. La société est engagée dans la production et le commerce de l'hydroélectricité par la mise en œuvre et la gestion du projet hydroélectrique A Luoi dans la province de Thua Thien Hue, au Vietnam. Elle développe également des projets hydroélectriques, tels que le projet hydroélectrique Son Ha - Quang Ngai et le projet hydroélectrique Dakdrinh 2 - Quang Ngai. En outre, la société est impliquée dans des opérations immobilières avec le développement du projet d'immeuble de bureaux An Van Duong, ainsi que le développement d'un immeuble d'appartements et d'unités de logement dans la nouvelle zone urbaine An Van Duong dans la ville de Hue, province de Thua Thien Hue. Au 31 décembre 2011, la Société était une filiale de Southern Power Corporation (EVNSPC), Central Power Corporation (EVNCPC) et Hanoi Power Corporation (EVN Hanoi).