Central Insurance Company Limited est une compagnie d'assurance non-vie basée au Bangladesh. La société se concentre sur les activités d'assurance traditionnelles et non traditionnelles. Ses produits comprennent l'assurance incendie, l'assurance maritime, l'assurance maritime sur corps, l'assurance ingénierie, l'assurance médicale et vacances à l'étranger, l'assurance automobile, l'assurance responsabilité civile diverse, l'assurance aviation sur corps et responsabilité civile et les assurances diverses. Ses produits d'assurance incendie comprennent l'assurance incendie (y compris les risques connexes), l'assurance tous risques industriels, l'assurance contre les pertes d'exploitation, l'assurance tous risques des machines et l'assurance tous risques des dommages matériels. Ses produits d'assurance maritime comprennent l'assurance des cargaisons maritimes, l'assurance de la coque des navires et l'assurance des risques des constructeurs. Ses produits d'assurance ingénierie comprennent l'assurance bris de machines (MBD), l'assurance des équipements électroniques (EEI), l'assurance travaux d'usine (WP) et l'assurance détérioration des stocks (DOS). Les produits d'assurance automobile de la société comprennent l'assurance tous risques et l'assurance responsabilité civile. Ses produits d'assurance divers comprennent la police d'argent et le coffre-fort.