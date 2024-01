Central Pattana Public Company Limited est une société basée en Thaïlande. Les principales activités de la société sont le développement de nouveaux projets et la gestion de projets, la construction d'immeubles de bureaux et de centres commerciaux destinés à la location, la fourniture de services publics dans les centres commerciaux, la vente d'aliments et de boissons et la fourniture de services de conseil en gestion immobilière et de services aux entreprises. Elle possède et gère 38 centres commerciaux, 10 immeubles de bureaux, cinq hôtels et 28 immeubles résidentiels. La société exerce ses activités dans trois secteurs. Ses secteurs comprennent le développement de centres commerciaux, d'immeubles de bureaux et de condominiums à louer, y compris la fourniture de services de restauration, de services publics, l'exploitation de terrains de jeux et de parcs à thème aquatiques dans les centres commerciaux ; l'hôtellerie ; et l'immobilier pour la vente de terrains, de maisons et d'unités de condominiums. Ses centres commerciaux comprennent CentralwOrld, Central Salaya, Central Chiangmai Airport, Central Bangna, Central Chiangmai et d'autres.

