Central Petroleum Limited est une société d'exploration et de production de pétrole et de gaz basée en Australie. La société se concentre sur la fourniture d'une énergie fiable aux Australiens. Elle dispose d'un portefeuille diversifié de concessions gazières productives et prometteuses dans le Territoire du Nord (NT) et le Queensland. Son portefeuille central comprend des opportunités dans les bassins d'Amadeus, de Southern Georgina, de Wiso et de Surat. Le bassin d'Amadeus a, à ce jour, été au centre de la plupart des activités d'exploration de la société, avec une superficie d'environ 170 000 kilomètres carrés, cinq systèmes de gaz de pétrole en activité connus et quatre champs ayant produit des quantités significatives de pétrole et de gaz.