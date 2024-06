Central Plains Bancshares, Inc. est une société holding pour Home Federal Savings and Loan Association of Grand Island, qui opère sous le nom de Home Federal Bank (la Banque). La Home Federal Bank est une association d'épargne mutuelle à charte fédérale dont l'activité principale consiste à fournir des prêts hypothécaires, des prêts à la consommation, des prêts immobiliers commerciaux et des prêts commerciaux dans la région de Grand Island, au Nebraska, avec des possibilités de prêts supplémentaires par le biais du réseau de participation de l'association à des banques au Nebraska et dans d'autres États, et d'acquérir des dépôts de consommateurs et de commerçants pour financer ces investissements. La banque exerce ses activités par le biais de six succursales situées à Grand Island, Hastings, Holdrege, Lexington et Superior (Nebraska), d'un centre d'accueil à Grand Island (Nebraska) et d'un bureau de production de prêts à Lincoln (Nebraska).

