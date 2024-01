Central Plains Environment Protection Co.,Ltd. a annoncé que lors de la première assemblée générale extraordinaire de 2024 tenue le 2 janvier 2024, les actionnaires ont élu Liang Weigang, Ma Xuefeng, Luo Zhongyu et Ren Ren en tant que directeurs non indépendants ; Shang Xian, Liu Minying et Liu Yang en tant que directeurs indépendants ; et Tian Peng et Li Jianhua en tant que superviseurs non salariés de l'entreprise.